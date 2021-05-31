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    Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada

    Ters yönde seyreden motosiklet, karşıya geçmekte olan bir vatandaşa çarptı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 10:27
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    Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada

    İstanbul’un Sultangaziilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir vatandaş, karşıya geçmek istedi.

    O sırada tramvay yolundan karşı yöne geçen motosiklet sürücüsü kısa bir süre sonra ters yönde ilerlemeye başladı.

    HAFİF YARALANDI

    Motosiklet sürücüsü yol üzerindeki yayayı fark edemeyince, kaza meydana geldi.

    Karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpan ters yöndeki motosikletin görüntüleri, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yaya, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada VİDEO

    Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada #1

    Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada #2

    Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada #3

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