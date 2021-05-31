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Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada

Sultangazi’de ters yönde ilerleyen motosikletin kaza anları kamerada

Ters yönde seyreden motosiklet, karşıya geçmekte olan bir vatandaşa çarptı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.