İstanbul'daki hastanede korku dolu anlar

Bir hastaneye getirilen yaralı şahıs tomografi çekilirken ortalığı birbirine kattı. Olayda 30 bin liralık cihaz hasar görürken, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı.

İstanbul'da sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş, yakınları tarafından tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

TOMOGRAFİ ÇEKİLİRKEN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Talip Gönültaş, tomografi odasına alındı. Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş, tomografi odasını birbirine kattı.

30 BİN DOLARLIK CİHAZ HASAR GÖRDÜ

Ona yanında hastaneye gelen Jiyan Özkaya da destek verdi. Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü.

Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Sağlık çalışanları kendileri odadaki camlı bölüme kilitledi. Ancak saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalıştı. Camın arkasındaki sağlık çalışanı ise saldırganlara direndi. Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi.

Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı.

Sultangazi'de tomografi odasında korku dolu anlar VİDEO

GÖZALTINA ALINAN 2 SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı.

İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganların daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.

































