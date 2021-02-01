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    Sultangazi'de trafik magandası kameraya yansıdı

    'Drift' yaparak ilerleyen maganda yoldan geçen başka bir araca çarpmaktan son anda kurtulurken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 10:47
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    Sultangazi'de trafik magandası kameraya yansıdı

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak'ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü, korku dolu anlar yaşattı.

    Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle 'drift' yaparak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

    UZUN SÜRE İLERLEYİP, GÖZDEN KAYBOLDU

    Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sultangazi'de trafik magandası kamerada İZLE

    ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Görüntülerde, makas atarak ilerleyen sürücünün karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

    Buna rağmen makas atarak ilerlemeye devam eden sürücüye, bir başka araç sürücüsünün kornaya basarak tepki gösterdiği duyuluyor.

    Sultangazi de trafik magandası kameraya yansıdı #1

    Sultangazi de trafik magandası kameraya yansıdı #2

    Sultangazi de trafik magandası kameraya yansıdı #3

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