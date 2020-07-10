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    Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar

    İlçenin farklı bölgelerinde yaşanan yol verme kavgaları, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 10.07.2020 - 13:33
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    Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar

    İstanbul'da Sultangazi ilçesinin farklı noktalarında yaşanan 'yol verme kavgaları', vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esentepe Mahallesi'nde yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yanında tartışmaya devam eden taraflar, tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

    Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar VİDEO

    3 YARALI

    Kavga sırasında, elindeki su şişelerini bir birine fırlatan tarafların kavgası ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. Kavgada 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

    Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar #1

    VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE ÖNLENDİ

    Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yaşanan 'yol verme' tartışması da çevredekilerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

    Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar #2

    DEMİR ÇUBUKLA SALDIRMAK İSTEDİ

    Uğur Mumcu Mahallesi üzerinde yaşanan tartışma ise yola taştı.

    Elinde demir çubuk bulunan bir kişi, tartıştığı kişiye saldırmak istedi. Sürücünün yanında bulunan kadın arkadaşı korku dolu anlar yaşarken, yoldan geçen diğer sürücüler elinde demir çubuk bulunan sürücüyü tutarak, sakinleştirmeye çalıştı.

    Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar #3

    Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar #4

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