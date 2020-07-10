İlçenin farklı bölgelerinde yaşanan yol verme kavgaları, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İstanbul'da Sultangazi ilçesinin farklı noktalarında yaşanan 'yol verme kavgaları', vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esentepe Mahallesi'nde yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yanında tartışmaya devam eden taraflar, tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Sultangazi'de trafikte yaşanan kavgalar VİDEO

3 YARALI

Kavga sırasında, elindeki su şişelerini bir birine fırlatan tarafların kavgası ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. Kavgada 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE ÖNLENDİ

Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yaşanan 'yol verme' tartışması da çevredekilerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

DEMİR ÇUBUKLA SALDIRMAK İSTEDİ

Uğur Mumcu Mahallesi üzerinde yaşanan tartışma ise yola taştı.

Elinde demir çubuk bulunan bir kişi, tartıştığı kişiye saldırmak istedi. Sürücünün yanında bulunan kadın arkadaşı korku dolu anlar yaşarken, yoldan geçen diğer sürücüler elinde demir çubuk bulunan sürücüyü tutarak, sakinleştirmeye çalıştı.