Sultangazi'de uçurumdan aşağı düşen genç kızın cesedine ulaşıldı

İstanbul Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan, 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atlarken, genç kızın cesedine kayalıklarda ulaşıldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar mevkiinde Elif Ç. ve 4 arkadaşı, piknik yapmak için ormanlık alana gitti.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDIĞI İÇİN UÇURUMDAN ATLADI

Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurumdan atladı.

KIZ ARKADAŞLARI OLAY YERİNDE AĞLARKEN BULUNDU

Elif Ç.'nin uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Ç.'nin iki kız arkadaşı ise kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 4 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Ekiplerin çalışmaları devam ederken iki genç kız, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekipler uçurumdan düşen Elif Ç'nin cesedini bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu genç kızın cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.