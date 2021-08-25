- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı
Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı
- DHA
- 25.08.2021 - 10:21
- Güncelleme : 25.08.2021 - 10:43
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde, gece saat 23.30 sıralarında kapalı kasa bir kamyonetten onlarca kaçak göçmen indirildi.
Mahalle sakinleri durumu fark edince, tepki göstererek kamyonetin sürücüsü ile tartışmaya başladı.
Bu sırada kamyonetten inen onlarca kaçak göçmen, ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.
Kamyonet sürücüsü de bölgeden kaçmaya çalışınca mahalleli izin vermedi.
KAMERAYA YANSIDI
Mahalle sakinleri, kamyonetin arkasından koşarak sürücüyü yakalamaya çalıştı.
Bu sırada kaçak göçmenlerden biri, mahalle sakinleri tarafından yakalandı.
Yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan kaçak göçmen, polis ekiplerine teslim edildi.
Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı VİDEO
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kaçak göçmen, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis, gece boyu mahallede çalışma yaptı.