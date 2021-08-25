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    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı

    Kaçak göçmenleri mahalleye bıraktığı fark edilen kamyonet sürücüsü ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Mahalle sakinleri, kamyonetin arkasından koşarak sürücüyü yakalamaya çalıştı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:43
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    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde, gece saat 23.30 sıralarında kapalı kasa bir kamyonetten onlarca kaçak göçmen indirildi.

    Mahalle sakinleri durumu fark edince, tepki göstererek kamyonetin sürücüsü ile tartışmaya başladı.

    Bu sırada kamyonetten inen onlarca kaçak göçmen, ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

    Kamyonet sürücüsü de bölgeden kaçmaya çalışınca mahalleli izin vermedi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Mahalle sakinleri, kamyonetin arkasından koşarak sürücüyü yakalamaya çalıştı.

    Bu sırada kaçak göçmenlerden biri, mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

    Yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan kaçak göçmen, polis ekiplerine teslim edildi.

    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı VİDEO

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Kaçak göçmen, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Polis, gece boyu mahallede çalışma yaptı.

    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı #2

    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı #3

    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı #4

    Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı #5

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