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    Sultangazi'de veresiye sigara istedi, vermeyince ateş açtı

    Bir kişi, borçla sigara vermeyen tekel bayi sahibi olan arkadaşına silahla saldırdı. Saldırı anı anbean kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:54
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    Sultangazi'de veresiye sigara istedi, vermeyince ateş açtı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde arkadaşının işlettiği tekel bayisine gelen bir kişinin, alkol aldıktan sonra sigara almak için parası yetmedi.

    Bu kişi, tekel sahibinden veresiye sigara istedi.

    İş yeri sahibi, sigara veremeyeceğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek sokağa taşan tartışmada veresiye sigara isteyen kişi, tekel sahibi arkadaşına ateş etti.

    ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

    Şans eseri kimse yaralanmazken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

    Bu sırada çevredeki vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Sultangazi'de veresiye sigara istedi, vermeyince ateş açtı VİDEO

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Öte yandan, olay yerindeki başka bir vatandaş ile tekel bayi sahibi arasında da tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların ve polisin müdahalesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Sultangazi de veresiye sigara istedi, vermeyince ateş açtı #1

    Sultangazi de veresiye sigara istedi, vermeyince ateş açtı #2

    Sultangazi de veresiye sigara istedi, vermeyince ateş açtı #3

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