6 katlı binanın çatısında çıkan yangını izlemeye giden vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Kalabalık, polis ekipleri tarafından dağıtıldı.

İstanbul Sultangazi'de bulunan Esentepe Mahallesi 2850. sokaktaki 6 katlı binanın çatı katında oturan 4 kişilik ailenin kullandığı soba bacasından yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören bina ve mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada bulunanlar da kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

TOPLANIP YANGINI İZLEDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, mahalle sakinleri de yangını izlemek için sokağa döküldü. Onlarca kişi koronavirüs salgınını umursamayarak sokak üzerinde toplandı ve yangını seyretti.

Sultangazi'de virüsü unutan vatandaş, yangın seyretmek için toplandı VİDEO



POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü.

KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRDİ

Çıkan yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Dairesi yanan kadın ise uzun süre gözyaşı döktü. Evi yanan kadını komşuları sakinleştirdi.

























