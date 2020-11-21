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- Sultangazi'de virüsü unutan vatandaş, yangın seyretmek için toplandı
Sultangazi'de virüsü unutan vatandaş, yangın seyretmek için toplandı
- DHA
- 21.11.2020 - 16:14
- Güncelleme : 21.11.2020 - 16:15
İstanbul Sultangazi'de bulunan Esentepe Mahallesi 2850. sokaktaki 6 katlı binanın çatı katında oturan 4 kişilik ailenin kullandığı soba bacasından yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören bina ve mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada bulunanlar da kendi imkanlarıyla binadan çıktı.
TOPLANIP YANGINI İZLEDİLER
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, mahalle sakinleri de yangını izlemek için sokağa döküldü. Onlarca kişi koronavirüs salgınını umursamayarak sokak üzerinde toplandı ve yangını seyretti.
Sultangazi'de virüsü unutan vatandaş, yangın seyretmek için toplandı VİDEO
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü.
KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRDİ
Çıkan yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Dairesi yanan kadın ise uzun süre gözyaşı döktü. Evi yanan kadını komşuları sakinleştirdi.