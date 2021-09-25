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    Sultangazi'de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi

    Sultangazi'deki bir binanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 25.09.2021 - 06:06
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 06:31
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    Sultangazi'de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi

    Sultangazi'ye bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrum dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Binayı kaplayan duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı.

    Sultangazi'de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi VİDEO

    TÜM BİNA TAHLİYE EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar, bodrum kattaki komşularını demir korkuluklarını kırdıkları pencereden dışarı çıkardı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tüm bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

    Sultangazi de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi #1

    3'Ü ÇOCUK 11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Sultangazi de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi #2

    Sultangazi de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi #3

    Sultangazi de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi #4

    Sultangazi de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi #5

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