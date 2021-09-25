- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultangazi'de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi
Sultangazi'de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi
Sultangazi'deki bir binanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 25.09.2021 - 06:06
- Güncelleme : 25.09.2021 - 06:31
Sultangazi'ye bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrum dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Binayı kaplayan duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı.
Sultangazi'de yangın: 11 kişi dumandan etkilendi VİDEO
TÜM BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar, bodrum kattaki komşularını demir korkuluklarını kırdıkları pencereden dışarı çıkardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tüm bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
3'Ü ÇOCUK 11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.