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    Sultangazi'de yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına yol veren motosikletliye arkadan gelen otomobil çarparak yaraladı.
    • 12.11.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 14:12
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    Sultangazi'de yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 8 kasım salı günü akılalmaz bir olay yaşandı.

    Seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kendilerine kırmızı ışık ynamasına rağmen yola atlarayarak karşıya geçmeye çalışan yolcuyu fark etti.

    Motosikletli adam, yayaya çarpmamak için hareket etmeyerek durdu.

    Yol vermek isterken çarpıldı

    Bu sırada arkadan gelen otombil, duran motosikletliye çarptı.

    Motosiklelet sürücüsü çarpmanın etkisiyşe yere düşerken sol ayağı motosiklet altına kaldı.

    Yayaya çarpmamak için duran motosikletliye otomobil çarptı VİDEO

    Sağlık durumu iyi

    Çevredeki vatandaş olaya şahit olarak sürücüye yardıma koştu.

    Olay sonrasında motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşanan kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sultangazi de yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı #1


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