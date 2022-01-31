Euro
14.9504
-0.91%
Dolar
13.3699
-1.10%
Altın
769.4600
-1.04%
Borsa
2005
1.10%
Bitcoin
502.501
-2.97%
BTXN Coin
32.00
-0.62%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Sultangazi'de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı

    Yer altı kabloları alev alarak patlayınca büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı

    Gece saat 01.00 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi 2497 Sokak'ta gündüz yapılan altyapı çalışmasının bulunduğu alanda gece saatlerinde, yer altı kabloları bilinmeyen nedenle patlamalar yaşandı.

    Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı.

    Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı.

    AKIM KESİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından elektrik kurumuna haber verildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti.

    O ANLAR KAMERADA

    Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Sultangazi'de yeraltı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı VİDEO

    Sultangazi de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı #1

    Sultangazi de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı #2

    Sultangazi de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı #3

    Sultangazi de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı #4

    Sultangazi de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı #5

    Sultangazi de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı #6

    Sultangazi de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı #7


    Görüş Bildir