Sultangazi'de yer altı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı

Yer altı kabloları alev alarak patlayınca büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı.

Gece saat 01.00 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi 2497 Sokak'ta gündüz yapılan altyapı çalışmasının bulunduğu alanda gece saatlerinde, yer altı kabloları bilinmeyen nedenle patlamalar yaşandı.

Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı.

Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı.

AKIM KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından elektrik kurumuna haber verildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti.

O ANLAR KAMERADA

Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de yeraltı kablolarındaki patlama mahalleyi ayağa kaldırdı VİDEO



























