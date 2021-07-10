Yolunu kestiği sürücüye kazma ile saldıran bir başka sürücünün o anları çekilen görüntülere yansırken, araya giren vatandaşlar ikiliyi sakinleştirdi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde, Alper Acar idaresindeki hafif ticari aracın önü, Atatürk Bulvarı Sultangazi Belediyesi'nin önünde kesildi.

Acar ile önünü kesen diğer araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü.

KAZMA İLE SALDIRDI

Saldırganlardan biri tekme ile aracın camını ve sol aynasını kırarken, diğer saldırgan ise araçta bulunan kazmayı alarak, Acar'a saldırmaya çalıştı.

Aracından inmeyen Acar'ın yardımına diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar araya girerek, ikiliyi sakinleştirdi.

Araca binen iki kişi olay yerinden uzaklaşırken, Alper Acar polis merkezi amirliğine giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Sultangazi'de yol verme kavgası: Kazma ile saldırdı VİDEO

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"ARAÇTAN İNİP SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

Yaşananları anlatan Alper Acar şu ifadeleri kullandı;

"20.00-20.30 arası Merkez Cami'ne doğru çıkmaya çalışırken, sağa sinyal verdim. Arkamdan kırmızı bir araç hızlı bir şekilde gelerek, beni sıkıştırmaya başladı.

Sinyal verip sağ şeride girdiğimi görmeme rağmen beni sıkıştırmaya başladı. Aracımın sol ön çamurluk ile tampon kısmından bariyerlere sürdürdü. Daha sonra ise bir şey olmamış gibi kaçmaya başladılar.

Biz yaptığından dolayı peşine düştük. Alt geçidin çıkışında tekrardan önümüzü keserek araçtan inip, saldırmaya başladılar. O esnada kazma çıkarınca biz o noktadan uzaklaştık.





"DARP RAPORU ALDIM"

Tekrardan geri dönüp, belediyeye doğru ilerledik.

Belediyenin önündeki ışıklarda önümüzü kesip, bu sefer yine iki kişi kazmalı şekilde saldırmaya başladı. Aracımın camını kırdılar, kapısına tekme attılar.

Aynasını kırdılar. Sürücü ile birlikte iki kişilerdi. İlk defa trafikte kazma ile yaşanan bir kavgaya şahit oldum.

O da bizim kısmetimizeymiş. Vatandaşlar araya girmese daha fazla zarar verirlerdi. Kazma ile saldırdıklarından dolayı herhangi bir şey yapmadık. Bir de yaşça bizden büyük oldukları için saygıdan dolayı bir şey yapmadık.

Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Darp raporu alarak polis merkezine gidip şahıslardan şikayetçi oldum."





TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE BIÇAK ÇEKTİ

İkinci olay ise geride bıraktığımız hafta Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halinde olan iki sürücü arasında tartışma yaşandı.

Araçlarını durdurarak tartışan sürücülerden biri araçta bulunan bıçağı alarak aşağı indi.

Tartıştığı sürücüye bıçak çeken şahıs, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



