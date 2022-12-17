Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
319.415
-3.26%
BTXN Coin
7.66
40.55%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Sultangazi'de yolcu almak için manevra yapınca motosiklet çarptı

    Yolcu almak için ani manevra yapan ticari taksiye motosiklet çarptı... O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
    • 17.12.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de yolcu almak için manevra yapınca motosiklet çarptı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 34 TCC 52 plakalı ticari taksisi ile seyir halinde olan sürücü Bayram Tanrıverdi, bir yolcunun el kaldırması üzerine ani manevra yaptı.

    Bu sırada 34 CTD 135 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Erdem ise sağa yanaşarak durmaya çalışan ticari taksiye arkadan çarptı.

    Kazada motosiklet sürücüsü, savrularak yere düşüp yaralandı.

    Kaza kamerada

    Kazayı gören vatandaşlar ise yaralının yardımına koştu.

    Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yolcu almak için ani manevra yapan ticari taksiye motosiklet çarptı VİDEO

    Karnından ve bacaklarından yaralandı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosikletlinin karnından ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

    Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Halil Erdem'i ambulansla hastaneye götürdü.

    Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Bayram Tanrıverdi’ye de alkol testi yapıldı.

    Sultangazi de yolcu almak için manevra yapınca motosiklet çarptı #1

    Taksici emniyete götürüldü

    Sürücü daha sonra emniyete götürüldü.

    Kaza sonrası ticari taksi, trafik ekipleri tarafından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

    İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Sultangazi de yolcu almak için manevra yapınca motosiklet çarptı #2

    Sultangazi de yolcu almak için manevra yapınca motosiklet çarptı #3

    Sultangazi de yolcu almak için manevra yapınca motosiklet çarptı #4


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    NBA'de All-Star oylaması başlıyor
    Basketbol

    NBA'de All-Star oylaması başlıyor

    Theo Hernandez: Messi'den korkmuyoruz
    Futbol

    Theo Hernandez: Messi'den korkmuyoruz

    Görüş Bildir