Sultangazi'de yolcu almak için manevra yapınca motosiklet çarptı

Yolcu almak için ani manevra yapan ticari taksiye motosiklet çarptı... O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 34 TCC 52 plakalı ticari taksisi ile seyir halinde olan sürücü Bayram Tanrıverdi, bir yolcunun el kaldırması üzerine ani manevra yaptı.

Bu sırada 34 CTD 135 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Erdem ise sağa yanaşarak durmaya çalışan ticari taksiye arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü, savrularak yere düşüp yaralandı.

Kaza kamerada

Kazayı gören vatandaşlar ise yaralının yardımına koştu.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolcu almak için ani manevra yapan ticari taksiye motosiklet çarptı VİDEO

Karnından ve bacaklarından yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosikletlinin karnından ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Halil Erdem'i ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Bayram Tanrıverdi’ye de alkol testi yapıldı.

Taksici emniyete götürüldü

Sürücü daha sonra emniyete götürüldü.

Kaza sonrası ticari taksi, trafik ekipleri tarafından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.