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    Sultangazi’de yolda kalan otobüsü yolcular itti

    Kar yağışı nedeniyle yolda kalan otobüs, vatandaşlar tarafından itildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 18:05
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    Sultangazi’de yolda kalan otobüsü yolcular itti

    İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

    Sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplanırken, trafikteki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Bazı araçlar, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sultangazi’nin İsmetpaşa Mahallesi’nde ise bir otobüsün yolda kaldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    YOLCULARIN YARDIMIYLA KURTULDU

    Kar yağışı nedeniyle yolda kalan otobüsü, vatandaşlar itti. Otobüs, yolcuların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

    Sultangazi’de yolda kalan otobüsü yolcular itti VİDEO

    SÜRÜCÜNÜN MANEVRALARI İLE KURTULDU

    Diğer görüntülerde ise Eski Edirne Asfaltı üzerinden Cebeci Mahallesi istikameti dönüşünde kar nedeniyle yolda kalan otobüs, sürücüsünün olduğu yerde yaptığı manevralar sonrası kaldığı yerden kurtularak yoluna devam etti.

    Sultangazi’de yolda kalan otobüsü yolcular itti #1


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