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    Sultangazi'de yoldaki 70 kilogramlık demir kapağı, tek başına kaldırıp çaldı

    Bir iş merkezinin önündeki 70 kilogram ağırlığındaki demir kapağı gözüne kestiren şahıslardan biri, tek başına omuzladığı kapağı çalıp kayıplara karıştı.
    • 14.04.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:39
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    Sultangazi'de yoldaki 70 kilogramlık demir kapağı, tek başına kaldırıp çaldı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, geçen pazar saat 16.00 sıralarında, bir iş merkezinin bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz 4 kişi, bir süre sokakta dolaştıktan sonra, iş merkezinin önündeki yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki demir kapağı yerinden söktü.

    Şahıslar omuzladıkları demir kapak ile sokaktan ayrıldı. DHA’nın haberine göre; pazartesi günü iş yerine gelen Yusuf Kurşun, demir kapağın yerinde olmadığını kamera görüntülerini izledi.

    “Naim Süleymanoğlu gibi”

    Kurşun, olaya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

    “Demir kapı 60-70 kilo ağırlığında. Kameradan izlediğimizde bir kişi, tek başına kapıyı yerinden söküp çalıyor. Naim Süleymanoğlu gibi.

    Sultangazi de yoldaki 70 kilogramlık demir kapağı, tek başına kaldırıp çaldı #1

    “Yürüyenlerin çukura düşmemesi için önlem amaçlı palet koyduk”

    Pazartesi günü işbaşı yaptığımızda demir kapının yerinde olmadığını gördük. Kamera görüntülerini izlediğimizde bir kişi, yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki oldukça ağır demir kapıyı söküp götürüyor. Arkadaş çok güçlü. Tek başına demir kapıyı sırtlıyor ve sendeleyerek sokaktan ayrılıyor. Biz de kaldırımda yürüyenlerin çukura düşmemesi için önlem amaçlı palet koyduk.”

    Sultangazi'de yoldaki 70 kilogramlık demir kapağı, tek başına kaldırıp çaldı VİDEO


    Sultangazi de yoldaki 70 kilogramlık demir kapağı, tek başına kaldırıp çaldı #2

    Sultangazi de yoldaki 70 kilogramlık demir kapağı, tek başına kaldırıp çaldı #3

    Sultangazi de yoldaki 70 kilogramlık demir kapağı, tek başına kaldırıp çaldı #4


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