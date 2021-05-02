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    Sultangazi'de yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarpmasının ardından hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü de şahsın bir anda önüne çıktığını söyledi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 12:20
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    Sultangazi'de yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı

    Dün saat 12.30 sıralarında İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Özcan’a (45), Ramazan Murat Çoban yönetimindeki 06 V 0342 plakalı motosiklet çarptı.

    SAĞLIK EKİBİNE HABER VERİLDİ

    Çarpmanın etkisi ile savrulan Özkan'a ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

    SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

    Polis ekiplerine şahsın arabanın arkasından bir anda çıktığını söyleyen motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Sultangazi'de yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı ViDEO

    Sultangazi de yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı #1

    Sultangazi de yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı #2

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