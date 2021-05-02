Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarpmasının ardından hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü de şahsın bir anda önüne çıktığını söyledi.

Dün saat 12.30 sıralarında İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Özcan’a (45), Ramazan Murat Çoban yönetimindeki 06 V 0342 plakalı motosiklet çarptı.

SAĞLIK EKİBİNE HABER VERİLDİ

Çarpmanın etkisi ile savrulan Özkan'a ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Polis ekiplerine şahsın arabanın arkasından bir anda çıktığını söyleyen motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sultangazi'de yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı ViDEO





