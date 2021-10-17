Zihinsel engelli genç sokak ortasında darbedilirken, çevreden kimsenin yardıma koşmaması dikkat çekti.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Esentepe Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Nezir Demirbaş, bir kişi tarafından darbedildi.

Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında darbedilen gencin bağırışlarına çevredeki kimse tepki vermedi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Sokakta bulunanların film izler gibi izlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"YAPMA GÜNAHTIR"

Görüntülerde, engelli genci yere düşüren kişinin küfürler ettiği, sokaktakilerin, 'yapma günahtır' dediği duyuluyor.

Sultangazi'de zihinsel engelli genç, dakikalarca darbedildi ViDEO









