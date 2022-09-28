Sultangazi'de zincirleme kaza

5 aracın karıştığı zincirleme kazada beton mikseri, motosikletin üzerine devrildi. Olayda yaralanan 2 sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Mahmutbey Caddesi'nde 34 GU 3201 plakalı otomobilin sürücüsü Tolgahan Alıntaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yere düşen 34 EBE 506 plakalı motosiklete çarpmamak için hamle yaptı.

34 NG 9607 plakalı beton mikseri şoförü de hamle yapınca araçlar birbirine girdi.

Arkadan gelen 34 UD 4479 plakalı kamyonet ile 34 LET 679 plakalı servis minibüsünün de karışmasıyla zincirleme kaza oldu.

2 kişi yaralandı

Beton mikseri kaldırıma çarptıktan sonra motosikletin üzerine devrildi.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada; adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ile kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Mustafa Erik, yaralandı.

Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Sonuç ortada"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tolgahan Alıntaş, "Motorcu önüme devrildi. Çarpmamak için hafif yavaşladım, arkadan gelen diğer araçlar da bana vurdu. Sonuç ortada." dedi.

"Manevra yapıp kamyonu yan yatırmasaydı..."

DHA'nın haberine göre; kazayı gören Kemal Yavuz, "Mikser şoförü 50 kilometre hızla giderken, önüne motosiklet kırıyor. Bunlar ağır vasıta kamyon olduğu için kamyonla mecbur sola manevra yaptı.

Yoksa motosiklet sürücüsünü ezecekti. Manevra yapıp kamyonu yan yatırmasaydı motosiklet sürücüsünü ezecekti." İfadelerini kullandı.

































