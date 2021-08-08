Mahalle sakinlerinin çalındığını düşünerek haber vermesi sonucunda ilçede yapılan araştırmalarla 10 adet elektrik direğinin kaybolduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sultangazi'deki Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ilçe belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce ışıklandırma yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında caddeye yaklaşık 8 metre boyunda aydınlatma direkleri konuldu.

Geçtiğimiz günlerde caddede bulunan yaklaşık 10 aydınlatma direğinin vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak götürüldü.

MAHALLELİ DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Durumdan şüphelenen mahalle sakinleri yaklaşık 3 ay önce yerleştirilen aydınlatma direklerinin çalındığını düşünerek ilçe belediyesine haber verdi.

Sultangazi'deki aydınlatma direklerinden 10 tanesi kayıp VİDEO

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İLÇE BELEDİYESİNE BİLGİ VERİLMEDİ

Belediye yetkililerinin yaptıkları araştırma sonucu gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Aydınlatma direklerinin yüklenici firma tarafından bakım yapılmak üzere alındığı, ilçe belediyesini durumdan haberdar etmediği öğrenildi.

PROFESYONELCE ÇALINDI

Öte yandan, bakım çalışması sonrası aydınlatma direklerinin yeniden yerine takılacağı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Seçkin Yaran, aydınlatma direklerinin profesyonelce çalındığını öne sürdü.

"TAKILALI 1 AY OLDU"

Gazetecinin, yüklenici firma tarafından bakım için alındığının hatırlatılması üzerine, "Bir vinç ve kamyon geldi. Yabancı biri baksa çalındığını anlayamaz. Ben bile anlamadım. Ben belediyenin götürdüğünü düşündüm. Sonra bir baktım çalmışlar. Bakım yapıldığına dair bir duyum almadım. Çalındığını duydum ben. Daha 1 ay oldu bunları takalı." dedi.

"SAÇMA BİR DURUM"

Bir başka mahalle sakini Deniz Kuran ise, "2 gün öce direkleri söktüler. Ben çalındığını düşünüyorum. Bugün gelen belediye yetkililerden biri de kendileri ile alakası olmadığını söyledi. Bakım için alacaksa neden direğin üstünü sadece söker? Lambası bozuksa lambasını tamir eder. Direği niye söküp götürüp getirsin. Biraz saçma bir durum." diye konuştu.





