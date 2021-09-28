Caminin abdesthanesine giren iki kişi, uyuşturucu madde kullanırken görevlilerin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden biri, görevliler tarafından yakalanarak sopalarla dövüldü.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Hayırlıoğlu Camii'nin abdesthanesine iki kişi girdi.

Üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi çıkaran ikili, daha sonra uyuşturucu kullanmaya başladı.

Caminin temizliğini yapmak üzere camiye gelen görevliler, kamera odasını temizledikleri sırada iki kişinin abdesthanede uyuşturucu kullandıklarını fark etti.

BİRİNİ SOPAYLA DÖVDÜLER

Gördükleri görüntü karşısında tedirgin olan görevliler, ellerine sopa alarak abdesthaneye doğru yöneldi.

Görevlilerin geldiğini fark eden ikili, kaçmaya çalıştı.

Kaçan kişilerden biri görevliler tarafından yakalanarak, sopalarla dövüldü. Yakalanan kişi, daha sonra bir fırsatını bularak kaçtı.

Sultangazi'deki camide uyuşturucu kullananlara dayak ViDEO

"GÖRÜR GÖRMEZ POLİSİ ARADIM"

Caminin daha önce şadırvan musluklarının çalındığını söyleyen Hayırlıoğlu Cami Dernek Başkanı Abdulkadir Tezbaşaran, “Hafta sonu olduğu için yeğenlerimle beraber camiye gelerek temizlik çalışması yaptık. Güvenlik kameralarından gençlerin abdesthanede uyuşturucu kullandıklarını gördük. Ben görür görmez polisi aradım. Abdesthaneye gelince de çocuklar kaçmaya kalktı. Yeğenlerim çocukları yakalamak için birkaç tane vurdular. Yetkililere sesleniyorum; artık bu caminin etrafını çevirsinler. Bize yardım etsinler, biz çevirtelim. Camimizin etrafı çevrilmediği sürece burada uyuşturucu madde kullanan da çok olur, caminin musluklarını çalan da.” diye konuştu.

"BU DURUMDAN ARTIK BIKTIK"

Dernek başkanı Tezbaşaran'ın yeğeni Furkan Tezbaşaran ise “Dayılarımla beraber camiyi temizlemek için gelmiştik. Sonra güvenlik kameralarından iki genç arkadaşın uyuşturucu kullandığını gördük. Tedbir amaçlı elimize birer tane sopa aldık. Yanlarına geldiğimizde kaçmaya çalıştılar. Biz de daha önceden polise haber verdiğimiz için kaçmasınlar diye birkaç tane vurduk. Camimizde bu tarz olayları çok yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımının yanı sıra daha önce camimizin muslukları çalınmıştı. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Bu durumdan artık bıktık.” dedi.