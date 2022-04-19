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    Sultangazi'deki dilencinin yalanı ortaya çıktı

    Zabıta ekipleri tarafından yakalanan ve boynuna 'sağır ve dilsiz' yazılı not asıp dilencilik yapan şahıs bir anda konuşmaya başladı.
    • 19.04.2022 - 09:59
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    Sultangazi'deki dilencinin yalanı ortaya çıktı

    İstanbul'da Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil zabıta ekipleri, Merkez Camii ve çevresinde üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısı olan bir kişinin dilendiğini fark etti.

    Zabıta ekiplerince yakalanan Ramazan A., Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Zabıtaları görünce konuşma başladı

    Dilencinin 'sağır ve dilsiz' yazısına rağmen konuşmaya başlaması zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıtanın sorularını da cevaplayan Ramazan A., Adana'dan İstanbul'a dilenmek için geldiğini söyledi.

    "Bunu meslek haline getirdik"

    Zabıtanın engelinin bulunmamasına rağmen neden dilencilik yaptığına yönelik soruya Ramazan A., "Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor. Bunu meslek haline getirdik" dedi.

    Kendisine cezai işlem uygulanacağının hatırlatılması üzerine ise, zabıta memurlarına teşekkür etti.

    Üzerinden 770 lira çıktı

    Üzerindeki 770 lira paraya el konulan ve yasal işlem yapılan Ramazan A., daha sonra serbest bırakıldı.

    Öte yandan yaklaşık 4 ay önce de üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısıyla dilencilik yapan bir başka kişinin zabıta ekiplerince yakalandığı ve konuştuğu ortaya çıktı.

    Sultangazi deki dilencinin yalanı ortaya çıktı #1

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