Bir inşaatın çatı katından girdikleri dubleks evdeki bilezikleri çalan hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan bir binanın çatı katından, dubleks binanın terasından içeriye girdiler.

İçeri giren hırsızlar 3 adet bilezik çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlar kayıplara karışırken, görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"GENÇLERİN HIRSIZLIK YAPMASINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Olay ile ilgili açıklamada bulunan ev sahibi Ramazan Beyhan "Saat 15.00 sıralarında çocuklarım evden çıkmış ve kızımın evine gitmişler saat 19.30 sıralarında bir hırsız gelip önce ortamı kontrol ediyor saat 19.50' de ise 3 kişi birden geliyorlar o esnada komşularımızdan biri camdan bakıyor bu nedenle önce girmiyorlar.

Sultangazi'deki dubleks evden bilezik çalan hırsızlık kamerada VİDEO





Sonra tekrar gelip kapısı bulunmayan inşaat halindeki binaya giriyorlar ve yukarıya çıkıp binamızın teras katından içeriye giriyorlar. Evimizden 3 adet bilezik çalıyorlar ve 14 dakika sonra ise evimizden çıkıyorlar. Biz görüntüleri emniyet güçlerimize teslim ettik.

İnşallah en yakın zamanda bulunurlar ve başka ailelerinde bu şekilde mağdur olmalarını önlerler ben buradan ailelere şunu söylemek istiyorum; çocuklarımıza sahip çıkalım bu hırsızlık işleriyle kendilerine yazık etmesinler ben gençlerin hırsızlık yapıp böyle bir yaşam tarzı seçmelerine çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.