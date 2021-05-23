Sultangazi'deki genç kızların tekme tokat kavgası kamerada

Tekme tokat birbirine giren genç kızların kavgası kameraya yansırken, kavga, gençler tarafından güçlükle ayrıldı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul Sultangazi 1265. Sokak'ta iki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile iki kız birbirlerini saçından tutarak yere düşürürken, diğer kızlar ve çevrede bulunan erkekler de tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavgaya karışmayan gençler arkadaşlarını güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



