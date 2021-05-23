Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
313.000
0.71%
EXEN Coin
41.05
-0.19%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Sultangazi'deki genç kızların tekme tokat kavgası kamerada

    Tekme tokat birbirine giren genç kızların kavgası kameraya yansırken, kavga, gençler tarafından güçlükle ayrıldı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'deki genç kızların tekme tokat kavgası kamerada

    Dün öğle saatlerinde İstanbul Sultangazi 1265. Sokak'ta iki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi ile iki kız birbirlerini saçından tutarak yere düşürürken, diğer kızlar ve çevrede bulunan erkekler de tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

    KAVGA ANLARI KAMERADA

    Kavgaya karışmayan gençler arkadaşlarını güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi deki genç kızların tekme tokat kavgası kamerada #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir