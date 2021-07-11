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    Sultangazi'deki hırsız bilgisayar kasası çaldı

    Bir iş yerinden bilgisayar kasasının çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 17:50
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    Sultangazi'deki hırsız bilgisayar kasası çaldı

    1 Temmuz Perşembe günü İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi 2129 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi, kapalı olan iş yerinin kapısını manyetik kartla açtıktan sonra içeri girdi.

    İçeride bulunan bilgisayar kasasını çalan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

     

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Yaşanan o anlar bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelinin manyetik kartla iş yerinin kapısını açtıktan sonra içeri girdiği ve kısa bir süre sonra bilgisayar kasası ile dışarı çıkarak sokaktan ayrıldığı görülüyor.

    Sultangazi'deki hırsız bilgisayar kasası çaldı VİDEO

    ŞAPKA KULLANDI

    Şüphelinin tanınmamak ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için şapka taktığı da kameraya yansıyor.

    Sultangazi deki hırsız bilgisayar kasası çaldı #1

    Sultangazi deki hırsız bilgisayar kasası çaldı #2

    Sultangazi deki hırsız bilgisayar kasası çaldı #3

    Sultangazi deki hırsız bilgisayar kasası çaldı #4

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