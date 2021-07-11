Bir iş yerinden bilgisayar kasasının çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

1 Temmuz Perşembe günü İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi 2129 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi, kapalı olan iş yerinin kapısını manyetik kartla açtıktan sonra içeri girdi.

İçeride bulunan bilgisayar kasasını çalan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin manyetik kartla iş yerinin kapısını açtıktan sonra içeri girdiği ve kısa bir süre sonra bilgisayar kasası ile dışarı çıkarak sokaktan ayrıldığı görülüyor.

Sultangazi'deki hırsız bilgisayar kasası çaldı VİDEO



ŞAPKA KULLANDI

Şüphelinin tanınmamak ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için şapka taktığı da kameraya yansıyor.













