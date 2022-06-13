Afganlı göçmenlerin kaldığı penceresi açık eve giren küçük yaşlarda iki çocuk, telefon ve paraları çalıp ortadan kayboldu.

İstanbul Sultangazi'de buunan Yayla Mahallesi'nde, Afgan uyruklu göçmenlerin evine hırsız girdi.

Kimliği belirsiz hırsızlar, girdikleri evden 2 cep telefonu ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

2 telefon ve para çaldılar

İhbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Mahalle sakinleri, evde Afgan uyruklu göçmenlerin yaşadığını, 16 ile 18 yaşlarındaki iki hırsızın açık pencereden girerek hırsızlık yaptığını söyledi.

Sultangazi'deki hırsızlar göçmenlerin evini soydu VİDEO























