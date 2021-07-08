Sultangazi'deki işçi, ot biçerken kanala düştü

Yol kenarında bulunan otları biçen işçi, bir anda su kanalına düşünce itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Hasan Ergün, dün TEM Otoyolu'nun kenarında arkadaşları ile birlikten otları biçerken bir andan dengesini kaybedip su kanalına düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sırt üstü beton zemine düşerek yaralandı.

Hasan Ergün’ün yardım çığlıklarını duyan arkadaşları hemen yanına koştu.

BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak ayağından yaralanan Ergün bulunduğu yerden çıkartılamadı.

İTFAİYE VE ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bir süre yaptığı çalışma sonucu yaralı işçi, sedyeye bağlanarak su kanalından arkadaşlarının da yardımı ile çıkartıldı.

Acı içerisinde kıvranan yaralı işçi, ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.





































