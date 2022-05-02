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    Sultangazi'deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi

    İddiaya göre freni arıza yapan İETT otobüsünün bir araziye uçması sonucu ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.
    • 02.05.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 11:32
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    Sultangazi'deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda, kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan İETT otobüsünün freni arıza yaptı.

    DHA'nın haberine göre; Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol kenarındaki araziye çevirdi.

    Bahçesine uçan otobüs, ekinlerini biçti

    Otobüs hızla araziye doğru uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti.

    "3-4 erik ağacım var hepsini yıkmış"

    Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler. 8 senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.

    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #1

    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #2

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    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #4

    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #5

    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #6

    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #7

    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #8

    Sultangazi deki kadın bahçesine uçan İETT otobüsüne tepki gösterdi #9


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