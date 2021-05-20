2 kadının kendilerini sözlü taciz ettiği iddiasıyla kovaladığı şüpheli, girdiği sokakta polis tarafından yakalandı. Şüphelinin polisler tarafından yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen pazartesi akşamı, İstanbul Sultangazi'deki İsmetpaşa Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, iki genç kadına sözlü tacizde bulundu.

Kadınların tepki göstermesi üzerine koşarak kaçmaya başladı. İki kadın da şüphelinin peşinden koştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ile kadınlar arasında yaşanan kovalamacaya polis de dahil oldu.

ŞÜPHELİYİ DARBETMEK İSTEDİLER

Kaçan şüpheli, 131 Sokak'ta polis tarafından yakalandı. İki kadın ve olayı duyan bir grup genç, şüpheliyi darbetmek istedi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirerek, polis merkezine götürdü.

Sultangazi'deki taciz şüphelisinin yakalanma anları kamerada ViDEO

YAKALANMA ANI KAMERADA

Kadınların şikayetçi olduğu şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"POLİS ADAMI ALDI, GÖTÜRDÜ"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Ceylan, "Bir adam genç kızlara sözlü tacizde bulunmuş. Ondan sonra bu kızlar adamı kovalamaya başlamışlar ve o sırada polise haber vermişler. Kovalamaca sonucu yakalandı. Mahallemizin gençleri polise, 'bırakın biz halledelim' dediler. Polis arbede olmaması için adamı aldı, götürdü." dedi.









