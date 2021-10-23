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- Sultangazi'deki taksici, eski çalıştığı durakta taksi parçaladı
Sultangazi'deki taksici, eski çalıştığı durakta taksi parçaladı
- DHA
- 23.10.2021 - 11:03
Önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi'deki Yunus Emre Mahallesi'nde elinde sopa ve bıçak bulunan Ö.Ö., eskiden çalıştığı taksi durağına geldi.
Ö.Ö., kısa bir süre sonra durak önündeki taksiye sopayla vurmaya başladı.
Aracın camlarını kırdıktan sonra, hırsını alamayan Ö.Ö., bu sefer de kaportaya ve kapılara vurmaya başladı.
KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Elindeki bıçakla kimseyi yanına yaklaştırmayan saldırgan, daha sonra olay yerinde bulunan bir kişiye doğru koştu.
Bu sırada Ö.Ö., polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Polis merkezi amirliğine götürülen Ö.Ö.'nün alkollü olduğu iddia edildi.
ARACININ PARÇALANIŞINI KAMERAYA KAYDETTİ
Taksinin şoförü olan Yunus Mazhar S., ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracının parçalanışını kaydeden sürücünün saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Sultangazi'deki taksici, eski çalıştığı durakta taksi parçaladı VİDEO