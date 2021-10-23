Daha önce çalıştığı taksi durağına alkollü gittiği iddia edilen taksi şoförünün aracı parçalama anları, taksi sahibi tarafından kayıt altına alındı.

Önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi'deki Yunus Emre Mahallesi'nde elinde sopa ve bıçak bulunan Ö.Ö., eskiden çalıştığı taksi durağına geldi.

Ö.Ö., kısa bir süre sonra durak önündeki taksiye sopayla vurmaya başladı.

Aracın camlarını kırdıktan sonra, hırsını alamayan Ö.Ö., bu sefer de kaportaya ve kapılara vurmaya başladı.

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Elindeki bıçakla kimseyi yanına yaklaştırmayan saldırgan, daha sonra olay yerinde bulunan bir kişiye doğru koştu.

Bu sırada Ö.Ö., polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Polis merkezi amirliğine götürülen Ö.Ö.'nün alkollü olduğu iddia edildi.

ARACININ PARÇALANIŞINI KAMERAYA KAYDETTİ

Taksinin şoförü olan Yunus Mazhar S., ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracının parçalanışını kaydeden sürücünün saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sultangazi'deki taksici, eski çalıştığı durakta taksi parçaladı VİDEO























