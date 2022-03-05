Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan sanığa 21 yıla kadar hapis talebi

Silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşı Sultan S.'nin yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan Soner B. hakkında, 21 yıl 6 aya kadar hapisle dava açıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 Ocak'ta meydana gelen olayda Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner B.'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

Soner B., daha sonra işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti. Soner B., ardından Sultan S.'yi öpmeye çalıştı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN SURATINA KİMYASAL ATTI

Soner B., direnen Sultan S.'nin yüzüne cebindeki şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Soner B. ise savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İddianamede Soner B.’nin, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan Sultan S.'nin yolunu kestiği ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" dediği aktarıldı.

Soner B.’nin, daha sonra kaçmaya çalışan Sultan S.’yi yakalayarak yakındaki parka götürdüğü ve üzerindeki kimyasal maddeyi yüzüne attığı aktarıldı.

İddianamede, kimyasal maddenin lavabo açıcı olduğu ve Sultan S.’nin yüzünde ikinci derece yanık ve lekeler oluşturduğu da belirtildi.

21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede savunmasına da yer verilen Soner B., eylemi alkolün etkisiyle yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Savcı, Soner B.’nin 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianame, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.