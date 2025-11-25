Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu

- Süper Lig'de 13. hafta tamamlandı.
- Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı.
- İki takım derbi öncesi kayıpsız ilerliyor.
Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Trabzonspor, ev sahibi Başakşehir'in büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 4-3 kazandı.
Haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 ile geçerken takipçisi Fenerbahçe ise Rizespor deplasmanından 5-2 galip ayrıldı.
13. HAFTANIN SONUÇLARI
Kayserispor-Gaziantep FK: 0-3
Eyüpspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-2
Göztepe-Kocaelispor: 0-0
Beşiktaş-Samsunspor: 1-1
Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Rizespor-Fenerbahçe: 2-5
Konyaspor-Antalyaspor: 0-0
Başakşehir-Trabzonspor: 3-4
14. HAFTANIN PROGRAMI
28 Kasım Cuma:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Rizespor-Kayserispor
17.00 Gaziantep FK-Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa-Başakşehir
20.00 Trabzonspor-Konyaspor
30 Kasım Pazar:
17.00 Antalyaspor-Göztepe
20.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray