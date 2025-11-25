Abone ol: Google News

Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta sona erdi. Zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe, yapacakları derbi öncesinde haftayı kayıpsız geçti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 01:23
Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Trabzonspor, ev sahibi Başakşehir'in büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 ile geçerken takipçisi Fenerbahçe ise Rizespor deplasmanından 5-2 galip ayrıldı.

13. HAFTANIN SONUÇLARI

Kayserispor-Gaziantep FK: 0-3

Eyüpspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-2

Göztepe-Kocaelispor: 0-0

Beşiktaş-Samsunspor: 1-1

Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Rizespor-Fenerbahçe: 2-5

Konyaspor-Antalyaspor: 0-0

Başakşehir-Trabzonspor: 3-4

14. HAFTANIN PROGRAMI

28 Kasım Cuma:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Rizespor-Kayserispor

17.00 Gaziantep FK-Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa-Başakşehir

20.00 Trabzonspor-Konyaspor

30 Kasım Pazar:

17.00 Antalyaspor-Göztepe

20.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray

