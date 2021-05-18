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    Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu

    Akdeniz'de operasyon düzenlenen gemide bulunan 1,5 tonun üzerinde esrar, Mersin Limanı'nda sergilendi.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 10:25
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    Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu

    Dün düzenlenen operasyon ile Suriye açıklarında büyük bir başarıya imza atıldı.

    Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimleri, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemide arama yapmıştı.

    Operasyonda 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirilmişti.

    MERSİN'E GETİRİLDİ

    Ele geçirilen uyuşturucu, bugün Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na getirildi. Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.

    Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi

    Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu #1

    Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu #2

    Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu #3

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