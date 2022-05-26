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Suriye sınırında Rus suikast silahı ve mühimmat ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınır hattından yurda kaçak yollarla getirilen Rus menşeli suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi.
- 26.05.2022 - 23:58
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, Suruç sınır hattından yurda kaçak yollarla silah ve mühimmat getirildiği bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Suikast silahı ele geçirildi
İHA'nın haberine göre; operasyonda, batı illerinde sansasyonel terör eylemlerinde kullanılacağı bildirilen Rusya menşeili suikast silahı ve mühimmatı ele geçirildi. Olayda A.G. gözaltına alındı.
Olayla soruşturma sürüyor.