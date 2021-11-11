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- Suriye Üs Bölgesi'nde kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
Suriye Üs Bölgesi'nde kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen asker hayatını kaybetti.
- İHA
- 11.11.2021 - 23:19
Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi. Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ
1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ACI HABER BABA EVİNE VERİLDİ
Celal Esen’in Mersin’in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle’de baba ocağına acı haber verildi. 9 aylık sözleşmeli olan Esen’in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.