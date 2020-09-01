Suriye'de çıkan yangın Türkiye'ye sıçradı

Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye sıçrayan orman yangını, kontrol altındı.

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki noktada başlayan orman yangını, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle Türkiye sınırı içerisinde kalan Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Çalıboğazı ve Dağardı mevkiilerine sıçradı.

Bölgede hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, Yayladağı sınırları içinde kalan 2 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi.









