Dolar
7.3522
0.0843%
Euro
8.8201
0.5506%
Altın
1986.26
0.9365%
Borsa
1078.61
0%
G. Altın
468.875
0.8684%
Bitcoin
86046.46
-0.2285%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Suriye'de çıkan yangın Türkiye'ye sıçradı

    Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye sıçrayan orman yangını, kontrol altındı.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 07:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'de çıkan yangın Türkiye'ye sıçradı

     

    Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki noktada başlayan orman yangını, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle Türkiye sınırı içerisinde kalan Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Çalıboğazı ve Dağardı mevkiilerine sıçradı.

    Bölgede hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

    Yangın, Yayladağı sınırları içinde kalan 2 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi.

    Suriye de çıkan yangın Türkiye ye sıçradı #1

    Suriye de çıkan yangın Türkiye ye sıçradı #2

    Suriye de çıkan yangın Türkiye ye sıçradı #3

    Görüş Bildir