- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Suriye'deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Suriye'deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
El Bab ilçesinde PKK terör örgütleri tarafından düzenlendiği düşünülen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
- 15.06.2022 - 11:31
- Güncelleme : 15.06.2022 - 12:15
Suriye’nin Halep şehrinin kuzeydoğusunda olan El Bab ilçesinde PKK örgütleri tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
İHA'nın haberine göre; bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
3 yaralı tedaviye alındı
Yetkililer saldırının PKK terör örgütü tarafından düzenlendiğini iddia ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı.
Suriye'deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ViDEO