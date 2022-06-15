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    Suriye'deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

    El Bab ilçesinde PKK terör örgütleri tarafından düzenlendiği düşünülen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • 15.06.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:15
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    Suriye'deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

    Suriye’nin Halep şehrinin kuzeydoğusunda olan El Bab ilçesinde PKK örgütleri tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

    İHA'nın haberine göre;  bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    3 yaralı tedaviye alındı

    Yetkililer saldırının PKK terör örgütü tarafından düzenlendiğini iddia ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı.

    Suriye'deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ViDEO

    Suriye deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti #1

    Suriye deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti #2

    Suriye deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti #3


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