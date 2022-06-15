El Bab ilçesinde PKK terör örgütleri tarafından düzenlendiği düşünülen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Halep şehrinin kuzeydoğusunda olan El Bab ilçesinde PKK örgütleri tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

3 yaralı tedaviye alındı

Yetkililer saldırının PKK terör örgütü tarafından düzenlendiğini iddia ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Suriye'deki bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ViDEO









