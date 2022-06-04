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    Suriye'deki patlama anı kamerada

    Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
    • 04.06.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 15:08
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    Suriye'deki patlama anı kamerada

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesininin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine, PKK'lılar tarafından roketli saldırı yapılmıştı.

    3 sivil öldü, 15 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; 3 sivil hayatını kaybettiği olayda 15 kişi de yaralanmıştı.Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri tespit edilip, ateş altına alındı.

    Patlama anı kameraya yansıdı

    Akçakale'de de tedirginliğe yol açan saldırıya ilişken görüntüler ortaya çıktı.

    Tel Abyad'daki mobese kameralarına yansıyan görüntülerde; yerleşim alanına düşen roketin patlaması ile birlikte dumanların gökyüzüne yükselmesi yer aldı.

    Suriye'deki patlama anı kamerada

    Suriye deki patlama anı kamerada #1

    Suriye deki patlama anı kamerada #2

    Suriye deki patlama anı kamerada #3

    Suriye deki patlama anı kamerada #4

    Suriye deki patlama anı kamerada #5

    Suriye deki patlama anı kamerada #6

    Suriye deki patlama anı kamerada #7

    Suriye deki patlama anı kamerada #8


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