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    Suriye'den 79 kaçak cep telefonu sokarken yakalandı

    Suriye'den Türkiye'ye 79 kaçak cep telefonu getiren şüpheli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.10.2020 - 00:20
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    Suriye'den 79 kaçak cep telefonu sokarken yakalandı

    Akçakale Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan araç ve şahısların kontrollerini ve aramalarını yaparken, plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir otomobil, şüphe üzerine durduruldu.

    79 KAÇAK TELEFON BULUNDU

    Ekipler yaptıkları aramada otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş 79 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

    Gözaltına alınan sürücü, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Suriye den 79 kaçak cep telefonu sokarken yakalandı #1

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