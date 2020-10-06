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- Suriye'den giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo altın çıktı
Suriye'den giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo altın çıktı
Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplarında, 3 kilo 118 gram külçe altın bulundu.
- DHA
- 06.10.2020 - 06:34
- Güncelleme : 06.10.2020 - 06:34
Kilis Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına aracıyla gelen bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı.
ÇORAPLARINDAN 3 KİLODAN FAZLA ALTIN KÜLÇE ÇIKTI
Ekiplerin yaptığı aramada ismi öğrenilemeyen kişinin ayak bileğine sarıp çorabonda gizlemeye çalıştığı 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.
Altına el koyan görevlilerin gözaltına aldığı şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.