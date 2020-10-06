Suriye'den giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo altın çıktı

Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplarında, 3 kilo 118 gram külçe altın bulundu.

Kilis Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına aracıyla gelen bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı.

ÇORAPLARINDAN 3 KİLODAN FAZLA ALTIN KÜLÇE ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı aramada ismi öğrenilemeyen kişinin ayak bileğine sarıp çorabonda gizlemeye çalıştığı 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.

Altına el koyan görevlilerin gözaltına aldığı şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.