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    Suriye'den giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo altın çıktı

    Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplarında, 3 kilo 118 gram külçe altın bulundu.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 06:34
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 06:34
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    Suriye'den giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo altın çıktı

    Kilis Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına aracıyla gelen bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı.

    ÇORAPLARINDAN 3 KİLODAN FAZLA ALTIN KÜLÇE ÇIKTI

    Ekiplerin yaptığı aramada ismi öğrenilemeyen kişinin ayak bileğine sarıp çorabonda gizlemeye çalıştığı 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.

    Altına el koyan görevlilerin gözaltına aldığı şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

    Suriye den giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo altın çıktı #1

    Suriye den giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo altın çıktı #2

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