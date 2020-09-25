Suriyeli iş adamı Nour Al Salma, Bolu'da uyuşturucu ticaretinden yakalandı

Suriye uyruklu iş adamı Nour Al Sarma, üzerinde 21 kilo 150 gram esrar ve toplam ağırlığı 3 kilo 448 gram gelen uyuşturucu haplarla yakalandı. Suriyeli iş adamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönüne giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Bolu il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada, bagaja saklanmış 102 parça halinde 21 kilo 150 gram esrar ve 3 kilo 448 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Suriye uyruklu iş insanı Nour Al Sarma, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



