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    Suriyeli iş adamı Nour Al Salma, Bolu'da uyuşturucu ticaretinden yakalandı

    Suriye uyruklu iş adamı Nour Al Sarma, üzerinde 21 kilo 150 gram esrar ve toplam ağırlığı 3 kilo 448 gram gelen uyuşturucu haplarla yakalandı. Suriyeli iş adamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 16:03
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    Suriyeli iş adamı Nour Al Salma, Bolu'da uyuşturucu ticaretinden yakalandı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönüne giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

    Polis ekipleri, Bolu il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

    ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada, bagaja saklanmış 102 parça halinde 21 kilo 150 gram esrar ve 3 kilo 448 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Suriye uyruklu iş insanı Nour Al Sarma, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Suriyeli iş adamı Nour Al Salma, Bolu da uyuşturucu ticaretinden yakalandı #1

    Suriyeli iş adamı Nour Al Salma, Bolu da uyuşturucu ticaretinden yakalandı #2

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