Suriyeli kadının suratına tekme atan şahıs: Erkek sandım

Çocuk kaçırdığını iddia ettiği yaşlı kadına tekme atan şahıs tutuklandı. İfade veren saldırganın, "Kadın olduğunu bilmiyordum" dediği belirlendi.

Gaziantep'in Düztepe Mahallesi'nde bankta oturan 70 yaşındaki Suriyeli yaşlı kadının çocuk kaçırdığını ileri süren Şakir Çakır, yaşlı kadına tekme attı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen 4 çocuk babası Şakir Çakır’ı gözaltına aldı.

Serbest bırakılıp tekrar gözaltına alındı

Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince Çakır, yeniden gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

"Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum"

Şakir Çakır ifadesinde, tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü. Garsonluk yapan Çakır, "4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım." dediği belirtildi.

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Vali'den yaşlı kadına ziyaret

Bu arada Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Leyla Muhammed'i; Vali Davut Gül, kent protokolü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ziyaret etti.

Sağlık durumu iyi olan Leyla Muhammed'in, birkaç gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.





















