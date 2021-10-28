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    Suriyeli PKK şüphelisi Niğde'de yakalandı

    PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A., sahte kimlikle yakayı ele verdi.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:42
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    Suriyeli PKK şüphelisi Niğde'de yakalandı

    Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.A.'nın gizlendiği evi saptadı.

    Ekipler adrese operasyon düzenledi.

    MAHKEMEYE ÇIKACAK

    Operasyonla gözaltına alınan, üzerinden sahte kimlik belgesi çıkan M.A., emniyetteki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Suriyeli PKK şüphelisi Niğde'de yakalandı VİDEO

    Suriyeli PKK şüphelisi Niğde de yakalandı #1

    Suriyeli PKK şüphelisi Niğde de yakalandı #2

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