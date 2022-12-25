Danimarka'da pahalı olduğunu için İstanbul'a diş tedavisi için gelen ikizler, Suriyelilere ait kaçak klinikte tedavi gördü. Konuşamaz hale gelen ikizler, şimdi üçüncü bir klinikte tedavi görüyor.

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde hemşirelik yapan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen isimli ikizler, çevresindekilerin diş tedavisini daha uygun fiyatlara yaptırdığını duyunca İstanbul'un yolunu tuttu.

Danimarkalı iki kardeş, dişlerine kaplama ve diş tacı yaptırmaya karar verdi.

Suriyelilerin kaçak kliniği önerildi

31 Ekim'de İstanbul'a gelen 37 yaşındaki ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı.

Ancak iki kadın, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı.

Kaldıkları oteldeki bir kişi, onlara Suriyelilere ait olduğu belirtilen, Zeytinburnu'nda bulunan bir kliniği önerdi.

Suriyelilerin kaçak diş kliniğine giden Danimarkalı ikizler, konuşamaz hale geldi VİDEO

Dişleri eksildi, konuşamaz hale geldi

Çareyi ikinci klinikte arayan ikizler, burada da tedaviye başladı ancak yine aradıklarını bulamadı.

Yaklaşık 1 aylık periyotta uygulanan işlemlerin ardından ikizlerin hayatı kabusa döndü.

İddiaya göre, Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi.

18 bin 566 euro ödediler

10 gün planladıkları işlemler için 2 aydır İstanbul'da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 euro ödedi.

Şimdi bir diş hekiminde diş tedavilerine devam eden ikizler, Zeytinburnu'ndaki kliniğin yerinde gittikleri kliniğe ait bir tabela olmadığını ve kaçak işlem yapıldığını iddia etti.

“Daha fazla para ödememizi istediler”

DHA’ya konuşan Alicia Nicolajsen “31 Ekim'de Türkiye'ye geldik. Kaplama ve diş tacı yaptıracaktık. Anlaştığımız hastaneye geldik, işlem yaptırdık. 1 hafta sonra ağzımızda iltihap olduğunu fark ettik. Biz de başka bir klinik aramaya başladık, ilk kliniğin parasını da ödemiştik. Farklı bir yere gitmeye karar verdik. Şu anda dişlerim iyi gibi duruyor ama içeride hala devam eden sorunlar var. Şu anda bir başka doktor bulduk ama 2 kliniğe de çoktan parayı ödedik. Yeni kliniğe düzeltmesi için gittik ama daha fazla para ödememizi istediler hem de aynı tedavi için bizden daha fazla para istediler. 10 günlüğüne gelmiştik ama 2 ay oldu.” dedi.

“Bir süre dişimiz olmadan gezdik”

Alicia Nicolajsen, “Dişlerimizi törpülediler, bir süre dişimiz olmadan gezdik. Yemek yiyemedik, 8 kilo kaybettik. Kız kardeşim ağzını bile kapatamıyor. İlk gördüğümde dişlerim oldu zannetmiştim ama problem şimdi başladı. Çok fazla acı hissediyorum, aynı işlemleri tekrardan yaptırmam gerekecek. Kapattığımda ağzımın yapısı doğru değil, kapattığımda çok fazla acı hissediyorum. Ağzımdaki yapıştırıcıyı hissedebiliyorum, yemek yediğimde her şey yanaklarım ve dişim arasında birikiyor. İlk tedavi için 6 bin 756 euro, ikinci yerdeyse 11 bin 809 euro ödedik. Toplamda 18 bin eurodan fazla. Bu paraya Danimarka'da kalıp bütün tedaviyi olabilirdik.” diye konuştu.

“Yere bakarak geziyorum”

Melissa Petersen ise “Öncelikle sesim değişti, şu anda konuşurken bir tıslama oluşuyor. Çenemin şekli değişti. Zihinsel olarak da etkilendim, ekonomik olarak da bu acıyı hissediyorum. Şu anda dişlerim yapay, gerçek sesim gitti, yemek yemek zor, dilim acıyor. İnsanlara bakıp gülümseyemiyorum, yere bakarak geziyorum ya da maske takıyorum.” şeklinde konuştu.

“Farklı bir klinik gözüküyor”

Melissa Petersen “1 ay önce internette o kliniğin konumunda bir banka vardı, şimdi konumda bizim gittiğimiz klinikten farklı bir klinik gözüküyor. Şu anda da orada başka bir klinik var gibi duruyor. Sürekli isim değiştiriyorlar. O yerin ruhsatı olduğunu düşünmüyorum, orada dişçilere ait bir diploma da görmedik.” dedi.

İkizler şimdi bir arkadaşlarının evinde kalırken, üçüncü diş hekiminde tedavilerine devam ediyor.

“Burada öyle bir klinik yok”

Öte yandan ikizlerin suçladığı kliniğin adresindeki tabelada başka bir ağız ve diş sağlığı polikliniği ismi olduğu görüldü.

İçeri giren DHA ekibi, kendilerini karşılayan kişiye, suçlanan kişileri sordu.

Klinik görevlisi, “Onlar bizimle çalışıyorlar ama şu anda burada yoklar, ben bir yetkiliye sorayım.” cevabını verdi.

Çağırılan yetkili ise “Burada öyle bir klinik yok.” diye konuştu.