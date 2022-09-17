2. Karabağ Savaşı'nın ardından kurtarılan Şuşa kentinde, savaşın izleri yakından görüntülendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa’daki yerleşim yerleri, İkinci Karabağ Savaşı’nın izlerini taşIyor...

1992 yılından bu yana Ermeni işgali altında olan Şuşa, 8 Kasım 2020’de işgalden kurtarıldı.

Çatışmaların merkezinde yer alan kent, en sıcak anlara tanık oldu. Dağlık bir araziye kurulduğu için stratejik bir öneme sahip olan kentte savaşı tahribatı yakından görüntülendi.

Yerleşim yerleri, kurşun izleri ile dolu

DHA’nın haberine göre; birçok sivil yerleşim yerinde, apartmanlarda, kentin duvarlarında kurşun izleri görüldü.

Kentte bulunan Azerbaycanlı yetkililer, restorasyon çalışmaları ve Azerbaycan halkını bölgeye tekrar getirmek için yoğun çaba harcıyor.

Şuşa'da savaşın izleri ve tahribatı görüntülendi VİDEO

