Susurluk'ta kaza: 2 yaralı

Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey Yolağzı köyü mevkiinde lastiği patlayan 55 ADG 326 plakalı araç, yol kenarına lastik değiştirmek için duran E.K. yönetimindeki 55 AEC 182 plakalı kamyona ve aynı yönde seyahat eden U.S.Y. yönetimindeki 10 HY 191 plakalı otomobile çarptı.

2 ÇOCUK YARALANDI

Kazada otomobil içinde bulunan 2 çocuk yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



