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    Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti

    Park halindeyken yanmaya başlayan otomobile halat bağlayarak kendi aracı ile çeken şahıs, alevlerin diğer araçlara sıçramasının önüne geçti.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:06
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    Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti

    Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde yer alan Al-Nour’da, park halinde duran bir otomobilde aniden yangın çıktı.

    Başka otomobillerin de bulunduğu alanda çıkan yangın, Muhmmed El-Alit isimili bir şahıs tarafından fark edildi.

    El-Alit yanan aracı halat yardımı ile kendi aracına bağladı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Daha sonra aracı çekmeye başlayarak park halindeki diğer araçlardan uzaklaştırdı.

    O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti VİDEO

    5 ARAÇ DAHA VARDI

    Olayın ardından açıklama yapan El-Alit, yanan aracın yanında 5 otomobilin daha bulunduğunu ve yangının büyümesinden korktuğu için böyle bir olaya kalkıştığını belirtti.

    Bölgedeki apartman sakinleri, El-Alit’in müdahalesi ile olası bir yangından korundu.

    Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti #1

    Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti #2

    Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti #3

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