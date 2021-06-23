Park halindeyken yanmaya başlayan otomobile halat bağlayarak kendi aracı ile çeken şahıs, alevlerin diğer araçlara sıçramasının önüne geçti.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde yer alan Al-Nour’da, park halinde duran bir otomobilde aniden yangın çıktı.

Başka otomobillerin de bulunduğu alanda çıkan yangın, Muhmmed El-Alit isimili bir şahıs tarafından fark edildi.

El-Alit yanan aracı halat yardımı ile kendi aracına bağladı.

KAMERAYA YANSIDI

Daha sonra aracı çekmeye başlayarak park halindeki diğer araçlardan uzaklaştırdı.

O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti VİDEO



5 ARAÇ DAHA VARDI

Olayın ardından açıklama yapan El-Alit, yanan aracın yanında 5 otomobilin daha bulunduğunu ve yangının büyümesinden korktuğu için böyle bir olaya kalkıştığını belirtti.

Bölgedeki apartman sakinleri, El-Alit’in müdahalesi ile olası bir yangından korundu.