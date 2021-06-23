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- Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti
Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti
- İHA
- 23.06.2021 - 09:02
- Güncelleme : 23.06.2021 - 09:06
Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde yer alan Al-Nour’da, park halinde duran bir otomobilde aniden yangın çıktı.
Başka otomobillerin de bulunduğu alanda çıkan yangın, Muhmmed El-Alit isimili bir şahıs tarafından fark edildi.
El-Alit yanan aracı halat yardımı ile kendi aracına bağladı.
KAMERAYA YANSIDI
Daha sonra aracı çekmeye başlayarak park halindeki diğer araçlardan uzaklaştırdı.
O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Suudi Arabistan’da yanan aracı halatla bağlayıp çekti VİDEO
5 ARAÇ DAHA VARDI
Olayın ardından açıklama yapan El-Alit, yanan aracın yanında 5 otomobilin daha bulunduğunu ve yangının büyümesinden korktuğu için böyle bir olaya kalkıştığını belirtti.
Bölgedeki apartman sakinleri, El-Alit’in müdahalesi ile olası bir yangından korundu.