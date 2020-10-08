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    Swinger şebekesine yönelik yeni ayrıntılar

    Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekenin, zengin kişileri ‘yolunacak kaz’ diye adlandırdığı belirlendi.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 10:16
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    Swinger şebekesine yönelik yeni ayrıntılar

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı.

    Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, il il gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti.

    80 ADRESE OPERASYON

    Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis önceki gün; Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi.

    Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

    Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Swinger şebekesine yönelik yeni ayrıntılar #1

    ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLİYORLARDI

    Polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    Şüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi.

    Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.

    Swinger şebekesine yönelik yeni ayrıntılar #2

    FUHŞUN ARDINDAN ‘KAZ YOLUNDU’ MESAJI

    Şebekenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıp, grup halinde cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişileri ‘yolunacak kaz’ diye adlandırdığı, para karşılığı fuhşun ardından, evlerinin erzaklarını da aldırdıkları öğrenildi.

    Şüphelilerin, fuhşun ardından da birbirlerine ‘kaz yolundu’ şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü.

    Swinger şebekesine yönelik yeni ayrıntılar #3

    FUHUŞ PARTİSİNE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYLA KATILIM

    Öte yandan kendilerini beğendirmek için estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların, iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi.

    Şebeke üyesi bir çiftin, 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.

    Swinger şebekesine yönelik yeni ayrıntılar #4

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