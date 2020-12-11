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    Tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak intihar etti

    Sosyal medyada taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, yaşamına son verdi.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 09:08
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    Tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak intihar etti

    Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan İhtiyar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak, hakkında çıkan taciz iddialarının ardından evinde kendini doğalgaz borusuna astı.

    İbrahim Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceğinin mesajı vermişti.

    "BAŞARAMADIM"

    Çolak paylaşımında, “Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak intihar etti #1

    Twitter'da 'Leylasalinger' kullanıcı adlı kadın, İhityar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak'a taciz suçlamasında bulunmuştu.

    Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak intihar etti #2

    Tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak intihar etti #3

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