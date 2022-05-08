Tahran'da okullar, hava kirliliği nedeniyle tatil edildi

Hava kirlilik seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla, kentte okul öncesi, ilkokul ve engellilere özel okulların tatil edildiği açıklandı.

İran’ın başkenti Tahran’da, hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı.

Konuyla ilgili olarak, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AA’nın haberine göre; Meleki, "Sağlıksız hava koşulları nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu ve bugün okul öncesi, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi.” dedi.

Öğrencilerin, dışarıda spor yapmaları yasaklandı

Meleki, sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 201 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Ayrıca, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin de dışarıda spor yapmalarının yasak olduğunu kaydetti.

Tahran, havası en kirli ilk 3 şehir arasında

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.

Hava kalitesi endeksi

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).