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    Tahtakale'de oyuncak deposunda yangın çıktı

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 12:44
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    Tahtakale'de oyuncak deposunda yangın çıktı

    İstanbul Tahtakale'de bulunan bir oyuncak deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    Bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Tahtakale de oyuncak deposunda yangın çıktı #1

    Tahtakale de oyuncak deposunda yangın çıktı #2

    Tahtakale de oyuncak deposunda yangın çıktı #3

    Tahtakale de oyuncak deposunda yangın çıktı #4

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