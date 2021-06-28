Tahtakale'de oyuncak deposunda yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Tahtakale'de bulunan bir oyuncak deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.